Премьер Индии призвал к переговорам на встрече с Зеленским

Премьер Индии Моди: стороны украинского конфликта должны начать переговоры

Стороны украинского конфликта должны начать переговоры, чтобы достичь его урегулирования. К этому призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Обе стороны должны сесть за стол переговоров и прийти к разрешению кризиса», — заявил Моди.

Индийский лидер заявил, что диалог и дипломатические усилия являются единственными способами разрешения конфликта. В связи с этим он призвал «двигаться в этом направлении, не теряя времени». Моди также заверил украинского лидера в своей готовности лично сыграть роль в достижении мира. Он добавил, что Индия выступала за мир с самого начала боевых действий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен прибегать к посредничеству Индии в урегулировании конфликта.

23 августа индийский лидер прибыл с визитом в Киев.