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08:58, 23 августа 2024Бывший СССР

Премьер-министр Индии прибыл с визитом в Киев

Премьер-министр Индии Моди прибыл с первым визитом на Украину
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с момента установления дипломатических отношений между странами прибыл с первым визитом на Украину. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

«Премьер-министр Нарендра Моди прибыл в Украину (...) после завершения своего двухдневного визита в Польшу сегодня утром. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», — пишет NDTV.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине. По его словам, визит индийского лидера на Украину «может иметь историческое значение».

Офис президента Украины сообщал, что Моди обсудит с украинским лидером вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран. «Во время визита, в частности, состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией, — говорится в сообщении.

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      Валентин Карант
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