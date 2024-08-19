Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 19 августа 2024Бывший СССР

На Украине назвали цель визита премьера Индии в Киев

Премьер Индии Моди обсудит с Зеленским многостороннее сотрудничество с Украиной
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В ходе визита в Киев 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран. Об этом сообщил офис украинского лидера в Telegram-канале.

Отмечается, что визит состоится в День государственного флага Украины. Кроме того, это будет первый в истории республики визит главы индийского правительства в Киев.

«Во время визита, в частности, состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Индии сообщил, что Моди посетит Украину и Польшу. Внешнеполитическое ведомство также проведет специальный брифинг, где раскроет подробности визитов премьера.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      «Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

      В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

      ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше