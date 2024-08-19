На Украине назвали цель визита премьера Индии в Киев

Премьер Индии Моди обсудит с Зеленским многостороннее сотрудничество с Украиной

В ходе визита в Киев 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран. Об этом сообщил офис украинского лидера в Telegram-канале.

Отмечается, что визит состоится в День государственного флага Украины. Кроме того, это будет первый в истории республики визит главы индийского правительства в Киев.

«Во время визита, в частности, состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Индии сообщил, что Моди посетит Украину и Польшу. Внешнеполитическое ведомство также проведет специальный брифинг, где раскроет подробности визитов премьера.