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09:55, 19 августа 2024Мир

Премьер Индии посетит Украину

МИД Индии: премьер Моди посетит Украину и Польшу
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину и Польшу. Об этом сообщает МИД республики, передает Reuters.

«Моди скоро посетит Украину, это будет его первая поездка после начала конфликта. Визит планируется через месяц после встречи индийского премьера с президентом России Владимиром Путиным в Москве», — передает агентство.

МИД Индии также проведет специальный брифинг, где раскроет подробности визитов Моди в Польшу и на Украину. Даты поездок не уточняются.

14 августа газета The Economic Times сообщила, что Нарендра Моди планирует посетить Киев в конце августа в связи с национальным праздником Украины 24 августа. Отмечается, что главной целью планируемого визита индийского премьера является содействие мирным переговорам между Россией и Украиной. Моди также может отправиться в Польшу в рамках тура по двум странам.

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      Дарья Устьянцева
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