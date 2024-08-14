Стало известно о плане премьера Индии посетить Украину

The Economic Times: премьер Индии Моди может посетить Украину в конце августа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Украину в конце августа. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на многочисленные дипломатические источники.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди планировал посетить Киев в конце августа в связи с национальным праздником Украины [24 августа]», — говорится в материале.

Отмечается, что главной целью возможного визита индийского премьера является содействие мирным переговорам между Россией и Украиной. Моди также может отправиться в Польшу в рамках тура по двум странам, рассказали изданию источники на условиях анонимности.