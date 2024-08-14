Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:39, 14 августа 2024Мир

Стало известно о плане премьера Индии посетить Украину

The Economic Times: премьер Индии Моди может посетить Украину в конце августа

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Украину в конце августа. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на многочисленные дипломатические источники.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди планировал посетить Киев в конце августа в связи с национальным праздником Украины [24 августа]», — говорится в материале.

Отмечается, что главной целью возможного визита индийского премьера является содействие мирным переговорам между Россией и Украиной. Моди также может отправиться в Польшу в рамках тура по двум странам, рассказали изданию источники на условиях анонимности.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» рассказал о раскрытом плане ВСУ захватить Курскую АЭС

      Стало известно об ухудшении состояния секс-символа советского кино Елены Кондулайнен

      Стало известно о плане премьера Индии посетить Украину

      На Западе признали устойчивость политической системы в России

      МИД России заявил о долгосрочной паузе в переговорах с Украиной

      Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

      Главу Росмолодежи освободили от должности

      Россиянин смог погасить часть ипотеки после одной покупки

      Стало известно об активизации российских военных в Запорожской области

      В российском городе нашли редкие грибы непристойной формы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше