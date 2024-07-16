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09:59, 16 июля 2024Мир

МИД Индии вызвал украинского посла из-за cлов Зеленского

The Economic Times: МИД Индии вызвал посла Украины из-за cлов Зеленского

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов украинского лидера Владимира Зеленского об индийском премьер-министре Нарендра Моди. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Демарш индийской стороны был вызван ремаркой Зеленского, назвавшего визит Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям», отмечает издание.

«Удручающе видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве», — прокомментировал Зеленский встречу Моди и президента России Владимира Путина.

Отмечается, что Нью-Дели также отложил заседание совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.

Ранее агентство Bloomberg писало, что объятия Моди с Путиным накануне саммита НАТО расстроили американских чиновников.

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      Глеб Бажуткин
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