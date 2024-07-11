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08:35, 11 июля 2024Мир

Американские чиновники расстроились из-за объятий Путина и Моди

Bloomberg: объятия Моди и Путина расстроили чиновников США
Нарендра Моди и Владимир Путин

Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным накануне саммита НАТО расстроили американских чиновников. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что встреча двух политиков огорчила чиновников в США, «которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики».

При этом американские чиновники выразили уверенность в том, что отношения США и Индии преодолеют «этот эпизод» благодаря продолжению откровенных бесед, но отметили, что визит Моди в Россию был «трудным и некомфортным» для команды президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Москве между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не было разногласий. По его словам, переговоры были исчерпывающими.

Визит Моди в Москву прошел 8-9 июля.

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      Марина Совина
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