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13:59, 9 июля 2024Мир

Премьер Индии предложил Путину содействие для прекращения конфликта на Украине

Премьер Моди: Индия готова к содействию для прекращения конфликта на Украине

Фото: Sputnik / Sergei Bobylyov / Pool / Reuters

Индия готова оказать любое содействие России для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«В ходе нашей неформальной беседы мы согласились, что мир на Украине должен наступить как можно скорее. Индия готова к любому содействию в этом вопросе», — отметил индийский премьер.

Моди также добавил, что «Индия всегда была на стороне мира». Он подчеркнул, что во время общения с Путиным «слышал оптимизм» в его словах, благодаря чему у него «возникли надежды на скорейшее завершение конфликта».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в Большом Кремлевском дворце начались переговоры Путина и Моди. В начале церемонии российский лидер отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели имеют характер «особого привилегированного стратегического партнерства».

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      Дарья Устьянцева
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