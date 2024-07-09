Премьер Индии предложил Путину содействие для прекращения конфликта на Украине

Премьер Моди: Индия готова к содействию для прекращения конфликта на Украине

Индия готова оказать любое содействие России для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«В ходе нашей неформальной беседы мы согласились, что мир на Украине должен наступить как можно скорее. Индия готова к любому содействию в этом вопросе», — отметил индийский премьер.

Моди также добавил, что «Индия всегда была на стороне мира». Он подчеркнул, что во время общения с Путиным «слышал оптимизм» в его словах, благодаря чему у него «возникли надежды на скорейшее завершение конфликта».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в Большом Кремлевском дворце начались переговоры Путина и Моди. В начале церемонии российский лидер отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели имеют характер «особого привилегированного стратегического партнерства».