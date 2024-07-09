В Москве начались переговоры Путина и премьера Индии

В Кремле начались переговоры Путина и премьера Индии Моди

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«В Большом Кремлевском дворце стартовали российско-индийские переговоры», — утверждается в сообщении.

В начале церемонии Путин отметил, что отношения России и Индии имеют характер «особого привилегированного стратегического партнерства». Российский лидер также подчеркнул, что между странами существует «очень давняя дружба, хорошие отношения, которые сложились десятилетиями».

Ранее главы государств посетили ВДНХ, где они осмотрели павильон «Атом».