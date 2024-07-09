Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 9 июля 2024Мир

В Москве начались переговоры Путина и премьера Индии

В Кремле начались переговоры Путина и премьера Индии Моди

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«В Большом Кремлевском дворце стартовали российско-индийские переговоры», — утверждается в сообщении.

В начале церемонии Путин отметил, что отношения России и Индии имеют характер «особого привилегированного стратегического партнерства». Российский лидер также подчеркнул, что между странами существует «очень давняя дружба, хорошие отношения, которые сложились десятилетиями».

Ранее главы государств посетили ВДНХ, где они осмотрели павильон «Атом».

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Оценено влияние виниров на развитие кариеса

      Премьера Индии пригласили на саммит БРИКС в Казани

      Доходы России от продажи нефти и газа упали

      ВСУ атаковали российскую заправку и повторно ударили по прибывшим на вызов пожарным

      ВСУ применили запрещенное химическое оружие на херсонском направлении

      НАТО предрекли раскол из-за провала стратегии на Украине

      В Москве начались переговоры Путина и премьера Индии

      В Арктике при участии Сбера собрали 53 тонны мусора

      Москвичей призвали присоединиться к экопроектам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше