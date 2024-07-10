В Кремле сообщили об отсутствии разногласий между Путиным и премьером Индии

Песков: между Путиным и Моди не было разногласий в ходе переговоров

В ходе переговоров в Москве между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не было разногласий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это абсолютно не связано ни с разногласиями, ни с какими-то проблемными ситуациями», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, не помешали ли какие-либо разногласия провести переговоры Путина и Моди в расширенном формате.

Песков отметил, что отсутствие подобной встречи связано с тем, что у индийского премьера был запланирован визит в Австрию вскоре после переговоров с российским лидером. По словам пресс-секретаря, Путин и Моди обсудили все важные темы и без расширенного формата.

Ранее Песков заявил, что российско-индийские переговоры на высшем уровне, состоявшиеся в Москве 9 июля, были исчерпывающими.

