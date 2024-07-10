Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 10 июля 2024Мир

В Кремле сообщили об отсутствии разногласий между Путиным и премьером Индии

Песков: между Путиным и Моди не было разногласий в ходе переговоров

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В ходе переговоров в Москве между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не было разногласий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это абсолютно не связано ни с разногласиями, ни с какими-то проблемными ситуациями», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, не помешали ли какие-либо разногласия провести переговоры Путина и Моди в расширенном формате.

Песков отметил, что отсутствие подобной встречи связано с тем, что у индийского премьера был запланирован визит в Австрию вскоре после переговоров с российским лидером. По словам пресс-секретаря, Путин и Моди обсудили все важные темы и без расширенного формата.

Ранее Песков заявил, что российско-индийские переговоры на высшем уровне, состоявшиеся в Москве 9 июля, были исчерпывающими.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о возможных ударах британскими ракетами вглубь территории России

      Генсек международной организации рассказал о полном наборе инструментов

      Работники Samsung объявили забастовку

      Квартиру Дианы Гурцкая в Москве обстреляли

      В Госдуме порассуждали о полноценности мужчин

      Реакция бойца UFC на просьбу телеведущего ударить его рассмешила пользователей сети

      В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией

      В России выберут главную экологическую семью

      Российская пенсионерка отдала мошенникам почти 24 миллиона рублей

      Россиянок научили выбирать идеальную косметику для лица и тела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше