Премьер Польши предрек Моди важную роль в достижении мира на Украине

Туск: премьер Индии Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Мы оба убеждены в том, что Индия здесь может сыграть очень важную позитивную роль», — заявил Туск по итогам встречи с индийским премьером.

Премьер Польши также высоко оценил готовность Моди «внести свой личный вклад в мирное, справедливое, быстрое окончание войны на Украине». По словам Туска, предстоящий визит индийского лидера на Украину «может иметь историческое значение».

В ходе совместной пресс-конференции с Туском Моди заявил, что Индия готова предложить свою помощь в урегулировании конфликтов на Украине и в Западной Азии.

Визит индийского премьера на Украину состоится 23 августа. В свете предстоящей поездки Моди согласился передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.