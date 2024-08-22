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13:26, 22 августа 2024Мир

Премьер Индии предложил помощь в урегулировании конфликта на Украине

Моди: Индия готова предложить помощь в урегулировании конфликта на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Индия готова предложить свою помощь в урегулировании конфликтов на Украине и в Западной Азии. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди накануне визита в Киев, сообщает Reuters.

«Индия считает, что война не может быть решением любого конфликта. Мы поддерживаем диалог и дипломатию», — сказал глава индийского правительства во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Отмечается, что премьер Индии также предложил работать над этим в кооперации с дружественными странами.

Ранее Моди выразил мнение, что мировое сообщество должно объединиться перед лицом глобальных вызовов. По его словам, сочувствие — главная черта индийского народа, поэтому Нью-Дели является сторонником мира в Европе.

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      Виктория Кондратьева
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