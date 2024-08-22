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10:01, 22 августа 2024Мир

Премьер Индии выступил с обращением перед визитом в Киев

Премьер Индии Моди призвал к миру в Европе

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Европе необходим мир, а мировое сообщество должно объединиться перед лицом глобальных вызовов. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет газета Hindustan Times.

«Индия верит в традицию Будды, следовательно, верит в мир, а не в войну. Индия является сторонником мира в этом регионе [в Европе]. Нам нужно быть вместе, чтобы противостоять вызовам, которые угрожают человечеству. Индия сосредоточена на дипломатии и диалоге», — рассказал политик в ходе обращения к индийской диаспоре в Польше.

Моди подчеркнул, что сочувствие является главной чертой индийского народа. Поэтому Индия сделает все возможное для урегулирования конфликта и продолжает придерживаться равноудаленной позиции для поддержания со всеми доверительных отношений, заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Моди 23 августа посетит Украину. В свете ожидаемого визита в Киев он согласился передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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      Максим Габриелян
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