Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

Bloomberg: премьер Индии согласился передавать послания Путина и Зеленского

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в свете своего ожидаемого визита в Киев 23 августа согласился передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на высокопоставленные индийские источники сообщает Bloomberg.

«Южноазиатская страна согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили источники», — пишет агентство.

Ране газета The Hindustan Times со ссылкой на источники в индийском правительстве писала, что Дели отказывается быть прямым посредником на мирных переговорах России и Украины, хотя и поспособствует «передаче сигналов» между Москвой и Киевом.