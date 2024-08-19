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19:09, 19 августа 2024Мир

Индия отказалась быть посредником на переговорах России и Украины

Hindustan Times: Индия отказалась быть посредником на переговорах РФ и Украины

Фото: Naveen Sharma / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Индия отказалась быть прямым посредником на мирных переговорах России и Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает The Hindustan Times.

«Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами», — пишет газета.

По словам собеседников издания, Дели поспособствует «передаче сигналов» между Москвой и Киевом в свете ожидаемого визита индийского премьера Нарендры Моди в украинскую столицу 23 августа.

Ранее МИД Индии сообщил, что Моди посетит Украину и Польшу. Министерство также проведет пресс-конференцию, где раскроет подробности визитов премьера.

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      Виктория Кондратьева
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