Индия отказалась быть посредником на переговорах России и Украины

Hindustan Times: Индия отказалась быть посредником на переговорах РФ и Украины

Индия отказалась быть прямым посредником на мирных переговорах России и Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает The Hindustan Times.

«Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами», — пишет газета.

По словам собеседников издания, Дели поспособствует «передаче сигналов» между Москвой и Киевом в свете ожидаемого визита индийского премьера Нарендры Моди в украинскую столицу 23 августа.

Ранее МИД Индии сообщил, что Моди посетит Украину и Польшу. Министерство также проведет пресс-конференцию, где раскроет подробности визитов премьера.