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10:35, 23 августа 2024Бывший СССР

Кулеба заявил об отсутствии намерений использовать Индию как посредника в переговорах

Кулеба: Киев не добивается от Индии посредничества в переговорах с Россией

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украины не планирует использовать Индию в качестве посредника в переговорах с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба в разговоре с The New York Times.

Такое заявление глава дипломатического ведомства сделал на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев.

«По словам господина Кулебы, этот визит является “большим дипломатическим прорывом” для Киева в его усилиях оказать давление на нейтральные страны, чтобы они продемонстрировали баланс в своих отношениях с воюющими странами», — пишет NYT.

О том, что индийский премьер-министр, после своего двухдневного визита в Польшу, прибыл в Киев сообщал телеканал NDTV. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским

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      Валентин Карант
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