Премьер Индии обсудил с Байденом ситуацию на Украине

Премьер Индии Моди обсудил с президентом США Байденом ситуацию на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине и в Бангладеш. Об этом индийский политик заявил на своей странице в соцсети X.

«У нас состоялся подробный обмен мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине», — сообщил он.

Моди подчеркнул, что в разговоре подтвердил полную поддержку Индией скорейшего восстановлению мира и стабильности.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин пояснил послу Индии Винаю Кумару принципиальную позицию Москвы по конфликту на Украине. В российском внешнеполитического ведомстве подчеркнули, что беседа дипломатов прошла в доверительной и конструктивной атмосфере.