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20:24, 26 августа 2024Мир

МИД пояснил послу Индии принципиальную позицию России по конфликту на Украине

Замглавы МИД России пояснил послу Индии позицию Москвы по конфликту на Украине

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Замглавы МИД России Михаил Галузин пояснил послу Индии Винаю Кумару принципиальную позицию Москвы по конфликту на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Главе индийской дипмиссии была вновь разъяснена принципиальная позиция России по конфликту на Украине», — указали в министерстве.

В МИД подчеркнули, что «беседа прошла в доверительной и конструктивной атмосфере».

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди во время переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Индия готова предложить свою помощь в урегулировании конфликтов на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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