Моди поговорил с Путиным о визите в Киев

Моди заявил Путину, что готов помочь в урегулировании конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировал президента России Владимира Путина о своем визите в Киев. Индийский лидер заявил, что готов помочь и хотел бы внести свой вклад в урегулирование украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нарендра Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины», — говорится в тексте.

Владимир Путин, в свою очередь, изложил позицию российской стороны, а также существующие подходы для разрешения ситуации вокруг Украины.

23 августа Нарендра Моди прибыл с визитом на Украину, где провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе встречи Моди призвал стороны конфликта к началу переговорного процесса. Он добавил, что Индия выступала за мир с самого начала боевых действий.