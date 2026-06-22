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17:49, 22 июня 2026Наука и техника

ВСУ атаковали крупнейший центр космической связи России. Какие задачи выполняет эта уникальная станция?

ВСУ атаковали «Дубну» — крупнейший в России центр космической связи
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru / Legion-Media

В понедельник, 22 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Центр космической связи (ЦКС) «Дубна». Это крупнейшая из подобных станций, находящихся в ведении государственного предприятия (ГП) «Космическая связь», и одна из самых больших в Европе.

В предприятии заявили, что была массовая атака беспилотников, однако функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Также в ходе атаки никто не пострадал. В настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий случившегося.

Город Дубна в Московской области, где находится ЦКС, расположен примерно в 100 километров от столицы России.

Центр отвечает за работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания

На мощностях действующего с 1980 года ЦКС организовано обслуживание линий правительственной связи по каналу «Москва (Шаболовка) — Дубна».

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Одним из примечательных эпизодов в работе станций — обеспечение трансляции Олимпиады 1980 года в Москве на государства Европы и Северной Америки. Изначально она открывалась как Олимпийский объект.

При этом после окончания Олимпийских игр эксплуатация «Дубны» продолжилась. Благодаря станции были организованы телефонные каналы на США, Англию, Бразилию, в частности, введены линии правительственной связи между Кремлем и Белым домом, Елисейским дворцом, резиденций британского премьер-министра на Даунинг-стрит.

Большинство зарубежных телепередач в начале 1980-х проходило через «Дубну».

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В настоящее время ЦКС обеспечивает телевещанием регионы Центральной и Восточной Сибири, а также отвечает за каналы спутниковой связи с космическими аппаратами. Происходит это следующим образом: из телецентра в Москве информация передается ЦКС по оптоволоконному кабелю, откуда — по спутниковому каналу — космический аппарат, данные с которого принимает абонентский терминал (приемная антенна).

Сейчас на территории ЦКС находятся десятки приемо-передающий станций («тарелок»)

Одна из важных функций ЦКС — обеспечение связи с геостационарными спутниками серии «Экспресс».

ВСУ пытались нарушить космические коммуникации

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, которым он поделился в беседе с «Лентой.ру», попытка беспилотников ВСУ атаковать «Дубну» преследовала цель нарушить космические коммуникации и работу оборонно-промышленного комплекса страны.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Космос — это часть оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Пытаются нарушить космические коммуникации, наши возможности использования комплекса в оборонных целях. У нас же не один Starlink — свет клином на нем не сошелся», — заявил член комитета Госдумы по обороне.

Парламентарий также заметил, что атака ВСУ оказалась безуспешной. В заключение он призвал спецслужбы найти тех, кто стоит за ее организацией.

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