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19:42, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский назвал нападение на Курскую область частью «плана победы»

Зеленский: нападение ВСУ на Курскую область является частью «плана победы»

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является частью «плана победы», разработанного Киевом. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube.

По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область является первой частью данного плана. Кроме того, украинский лидер отметил, что второй частью станет «стратегическое место Украины в безопасностной инфраструктуре мира», третьей — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая будет экономической.

Он также подчеркнул, что намерен представить план по завершению конфликта президенту США Джо Байдену. После этого его также покажут кандидатам на пост главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу.

Президент Украины также объяснил, зачем Киев приглашает Москву принять участие во втором «саммите мира». По его словам, в случае отсутствия на мероприятии представителей России часть стран может отказаться от участия в нем.

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      Александр Курбатов
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