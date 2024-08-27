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15:39, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил приглашение России на «саммит мира»

Зеленский: «саммит мира» может потерять часть стран из-за отсутствия Москвы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев приглашает Москву принять участие во втором «саммите мира», так как в случае ее отсутствия часть стран может отказаться от участия в мероприятии. Так приглашение России на мероприятие объяснил на пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube, президент республики Владимир Зеленский.

«Если Россия захочет присутствовать на втором мирном саммите, она может присутствовать. Потому что из-за этого (из-за отсутствия представителей Москвы — прим. «Ленты.ру») мы можем потерять часть стран», — рассказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что Киев рассчитывает завершить конфликт с Россией диалогом. При этом он отметил, что Киев рассчитывает иметь сильные позиции для переговоров.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти через несколько месяцев составят совместный план реализации «формулы мира», что является главным условием проведения второго «саммита мира». Он также отметил, что некоторые страны уже выразили заинтересованность в том, чтобы провести конференцию на своей территории.

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      Александр Курбатов
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