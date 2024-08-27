Зеленский раскрыл свой сценарий завершения конфликта на Украине

Зеленский: Киев рассчитывает, что конфликт на Украине завершится диалогом

Киев рассчитывает, что конфликт на Украине завершится диалогом. Свой сценарий завершения боевых действий раскрыл президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал он.

Ранее в интервью индийским журналистам Зеленский заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область является частью «военно-дипломатической операции». При этом он отказался раскрыть все цели операции, отметив, что они станут очевидны в случае успеха украинских военных.