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14:57, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл свой сценарий завершения конфликта на Украине

Зеленский: Киев рассчитывает, что конфликт на Украине завершится диалогом

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Киев рассчитывает, что конфликт на Украине завершится диалогом. Свой сценарий завершения боевых действий раскрыл президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал он.

Ранее в интервью индийским журналистам Зеленский заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область является частью «военно-дипломатической операции». При этом он отказался раскрыть все цели операции, отметив, что они станут очевидны в случае успеха украинских военных.

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      Александр Курбатов
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