На Украине назвали главное условие проведения второго «саммита мира»

Ермак назвал совместный план главным условием проведения второго «саммита мира»

Через несколько месяцев Киев составит совместный план реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, что является главным условием проведения второго «саммита мира». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе форума с участием руководства страны, трансляция которого ведется на YouTube.

«Я думаю, что через несколько месяцев мы закончим всю эту работу. Ее результатом будет составление совместного плана реализации формулы мира президента Зеленского. И именно это является главным условием по организации второго саммита, который будет о реализации именно этой формулы», — сказал он.

Ермак также отметил, что предварительно некоторые страны уже выразили заинтересованность в том, чтобы принять второй украинский «саммит мира».

При этом он подчеркнул, что Киев хочет, чтобы следующий «саммит мира» прошел в одной из стран Глобального Юга. По словам главы офиса президента Украины, «это было бы правильно».