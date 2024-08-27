На Украине допустили проведение второго «саммита мира» в одной из стран Глобального Юга

Ермак: второй «саммит мира» может пройти в одной из стран Глобального Юга

Второй саммит мира может пройти в одной из стран Глобального Юга. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе форума с участием руководства страны, трансляция которого ведется на YouTube.

«Что касается второго саммита. Мы хотим, и это было бы правильно, чтобы второй саммит состоялся в одной из стран Глобального Юга», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает подходящим местом для проведения второго «саммита мира» Индию. По его словам, для этого необходимо согласие Нью-Дели подписать коммюнике первого саммита, принятое без учета мнения России.