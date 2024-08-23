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14:42, 23 августа 2024Бывший СССР

Украина и Индия подписали соглашения о сотрудничестве

Президент Украины Зеленский и премьер Индии Моди подписали четыре соглашения

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали четыре соглашения о сотрудничестве в различных сферах. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Киев и Нью-Дели заключили соглашения о гуманитарной помощи, сельском хозяйстве, медицине и культуре.

Индийский лидер впервые с момента установления дипломатических отношений между странами прибыл на Украину утром 23 августа. Он посетил Киев после двухдневного визита в Польшу.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине. По его словам, визит индийского лидера на Украину «может иметь историческое значение».

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      Александр Курбатов
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