Украина и Индия подписали соглашения о сотрудничестве

Президент Украины Зеленский и премьер Индии Моди подписали четыре соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали четыре соглашения о сотрудничестве в различных сферах. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Киев и Нью-Дели заключили соглашения о гуманитарной помощи, сельском хозяйстве, медицине и культуре.

Индийский лидер впервые с момента установления дипломатических отношений между странами прибыл на Украину утром 23 августа. Он посетил Киев после двухдневного визита в Польшу.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине. По его словам, визит индийского лидера на Украину «может иметь историческое значение».