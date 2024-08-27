Зеленский пообещал показать Байдену и Трампу план завершения конфликта на Украине

Зеленский осенью покажет Байдену и Трампу план завершения конфликта на Украине

Осенью план Киева по завершению конфликта на Украине покажут действующему президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

«План подготовлен. Думаю, что правильно будет, если я этот план представлю сначала президенту США. От него зависит успешность этого плана — дадут нам то, что в этом плане, не дадут ли, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет», — сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что может показать Байдену план действий Киева уже в сентябре 2024 года. По его словам, после этого его могут передать кандидатам в президенты.

Зеленский также объяснил, зачем Киев приглашает Москву принять участие во втором «саммите мира». По его словам, в случае отсутствия на мероприятии представителей России, часть стран может отказаться от участия в нем.