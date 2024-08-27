Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:08, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал показать Байдену и Трампу план завершения конфликта на Украине

Зеленский осенью покажет Байдену и Трампу план завершения конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Осенью план Киева по завершению конфликта на Украине покажут действующему президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

«План подготовлен. Думаю, что правильно будет, если я этот план представлю сначала президенту США. От него зависит успешность этого плана — дадут нам то, что в этом плане, не дадут ли, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет», — сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что может показать Байдену план действий Киева уже в сентябре 2024 года. По его словам, после этого его могут передать кандидатам в президенты.

Зеленский также объяснил, зачем Киев приглашает Москву принять участие во втором «саммите мира». По его словам, в случае отсутствия на мероприятии представителей России, часть стран может отказаться от участия в нем.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      У раковых опухолей обнаружили систему редактирования генов

      Россиянки раскрыли желаемое помолвочное кольцо

      В российском регионе выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Женщина забралась в вольер к тигру в зоопарке и попала на видео

      Уникальный набор для игры в «бабки» нашли российские археологи

      Глава МАГАТЭ посетит Калининград

      Украина собралась закупать аккумуляторы для школ и больниц

      В российском городе возле детского сада внезапно провалилась земля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше