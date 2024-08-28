В Кремле прокомментировали планы Киева по победе над Россией

Песков: Москва добьется целей СВО, несмотря на планы Киева по победе

Несмотря на заявления украинских властей, Москва добьется целей специальной военной операции (СВО). Так план Киева по победе над Россией прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. (...) Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что в Кремле хорошо понимают природу режима, сложившегося на Украине в правление президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область является частью «плана победы», разработанного Киевом. Он добавил, что намерен представить план по завершению конфликта президенту США Джо Байдену.