Раскрыта судьба унесенного рекой после спасения друга неделю назад мальчика из Ингушетии

МЧС Ингушетии: Найдено тело унесенного течением реки Сунжа мальчика

Спасатели завершили поиски восьмилетнего школьника, более недели назад унесенного течением реки Сунжа после спасения друга. Об этом заявило управление МЧС по Республике Ингушетия в Telegram.

Тело обнаружили в 16:50 по московскому времени. О прекращении поисково-спасательных работ объявил начальник центра управления в кризисных ситуациях регионального управления ведомства Ахмед Евлоев.

Как выяснила Baza, ребенка нашли в 10 километрах от места его пропажи. Предварительно он находился в воде около местной школы.

Об исчезновении мальчика стало известно 15 июня. Школьник бросился в воду, чтобы спасти тонущего друга. В результате пришедшие на подмогу взрослые смогли вытащить из воды только одного из детей. В поисках ребенка участвовали почти 550 человек, из них — 309 добровольцев.

Ранее в Иркутске 10-летнего школьника унесло течением реки во время попытки сделать фото на телефон. Мальчик хотел запечатлеть водоем, но оступился и рухнул в воду.