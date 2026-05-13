Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 13 мая 2026Россия

Российского школьника унесло течением реки из-за попытки сделать фото на телефон

В Иркутске 10-летнего школьника унесло течением реки из-за попытки сделать фото
Майя Назарова

Фото: Артём Полоз / Wikimedia

В Иркутске 10-летнего школьника унесло течением реки из-за попытки сделать фото на телефон. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным российского издания, все произошло на берегу Иркута в СНТ «Сосна» в Ленинском районе. Мальчик хотел сфотографировать водоем, но случайно оступился.

К поискам ребенка привлекли спасателей, волонтеров и сотрудников полиции. Следователи провели опрос очевидцев и родителей учащегося.

До этого стало известно, что в Брянской области 17-летнего выпускника затянуло течением реки. Подросток зашел в воду вместе с тремя одноклассниками. Юноша сразу признался ребятам, что не умеет плавать, и собирался только намочить ноги. Позже юношу достали водолазы, реанимировать его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Great Wall предложит россиянам новый трехрядный кроссовер

    В России объявили в розыск бывшего министра обороны Британии

    Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы

    Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok