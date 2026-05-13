Российского школьника унесло течением реки из-за попытки сделать фото на телефон

В Иркутске 10-летнего школьника унесло течением реки из-за попытки сделать фото на телефон. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным российского издания, все произошло на берегу Иркута в СНТ «Сосна» в Ленинском районе. Мальчик хотел сфотографировать водоем, но случайно оступился.

К поискам ребенка привлекли спасателей, волонтеров и сотрудников полиции. Следователи провели опрос очевидцев и родителей учащегося.

До этого стало известно, что в Брянской области 17-летнего выпускника затянуло течением реки. Подросток зашел в воду вместе с тремя одноклассниками. Юноша сразу признался ребятам, что не умеет плавать, и собирался только намочить ноги. Позже юношу достали водолазы, реанимировать его не удалось.