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14:57, 28 июня 2024Россия

17-летнего российского школьника затянуло течением реки в ночь после выпускного

Shot: в Брянской области 17-летнего выпускника затянуло течением реки

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Семнадцатилетнего школьника затянуло течением в реку Беседь в поселке Красная Гора Брянской области в ночь после выпускного. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Подросток зашел в воду вместе с тремя одноклассниками. Юноша сразу признался ребятам, что не умеет плавать, и собирался только намочить ноги. Внезапно выпускника унесло течением, находившиеся рядом товарищи пытались его спасти, но их попытки оказались безуспешными.

Школьника позже вытащили водолазы. Погибший юноша проходил курсы волонтеров и собирался поступать в университет в Москве.

Ранее сообщалось, что в селе Липчинское Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке. За ребенком должны были присматривать бабушка и прабабушка.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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