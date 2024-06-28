17-летнего российского школьника затянуло течением реки в ночь после выпускного

Shot: в Брянской области 17-летнего выпускника затянуло течением реки

Семнадцатилетнего школьника затянуло течением в реку Беседь в поселке Красная Гора Брянской области в ночь после выпускного. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Подросток зашел в воду вместе с тремя одноклассниками. Юноша сразу признался ребятам, что не умеет плавать, и собирался только намочить ноги. Внезапно выпускника унесло течением, находившиеся рядом товарищи пытались его спасти, но их попытки оказались безуспешными.

Школьника позже вытащили водолазы. Погибший юноша проходил курсы волонтеров и собирался поступать в университет в Москве.

Ранее сообщалось, что в селе Липчинское Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке. За ребенком должны были присматривать бабушка и прабабушка.