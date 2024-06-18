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16:14, 18 июня 2024Россия

В России двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке

В Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В селе Липчинское в Слободо-Туринском районе Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, мать с дочерью приехали на дачу. Ребенок гулял по участку, пока россиянка занималась делами в огороде.

Когда женщина освободилась, она стала звать девочку. Встревоженная мать начала поиски и заметила ребенка в железной бочке. Малышка не подавала признаков жизни.

По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери. Впоследствии родителей малыша задержали. У них не оказалось действующей регистрации на территории России.

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      Анна Щербакова
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