В России четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери
В Выборгском районе Санкт-Петербурга четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».
По сведениям издания, все произошло в СНТ «Озерное». Малыш гулял вместе с 27-летней матерью. Она повела его к пожарному водоему, но в какой-то момент потеряла из вида. Спустя несколько минут девушка обнаружила мальчика в воде.
Вместе с мужем они отнесли ребенка на станцию скорой помощи. При этом все попытки реанимировать его были безуспешны.
Полицейские задержали родителей. У них не оказалось действующей регистрации на территории России. После инцидента возбудены сразу два уголовных дела.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина пришла в магазин, где решила оставить ребенка и уйти. В региональном управлении МВД отчитались о начатой доследственной проверке и подчеркнули, что устанавливают личность матери девочки.