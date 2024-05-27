В России четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери

В Петербурге четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери

В Выборгском районе Санкт-Петербурга четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, все произошло в СНТ «Озерное». Малыш гулял вместе с 27-летней матерью. Она повела его к пожарному водоему, но в какой-то момент потеряла из вида. Спустя несколько минут девушка обнаружила мальчика в воде.

Вместе с мужем они отнесли ребенка на станцию скорой помощи. При этом все попытки реанимировать его были безуспешны.

Полицейские задержали родителей. У них не оказалось действующей регистрации на территории России. После инцидента возбудены сразу два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина пришла в магазин, где решила оставить ребенка и уйти. В региональном управлении МВД отчитались о начатой доследственной проверке и подчеркнули, что устанавливают личность матери девочки.