Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:59, 14 мая 2024Россия

Россиянка оставила ребенка в магазине и ушла

В Краснодаре женщина оставила ребенка в магазине и ушла, ее ищут

Фото: Juli Kosolapova / Unsplash

В Краснодаре женщина пришла в магазин, где решила оставить ребенка и уйти. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

«13 мая неустановленная женщина вошла с ребенком в магазин на улице Суворова, после чего покинула торговый зал, оставив маленькую девочку», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отчитались о начатой доследственной проверки и подчеркнули, что устанавливают личность матери девочки. Ребенку, оставленному в магазине, на вид около трех лет, добавили в министерстве.

Ранее в Омске голого трехлетнего ребенка нашли в магазине ночью. Мальчика доставили в дом ребенка, а сотрудники полиции выехали на предполагаемое место жительства его родителей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Макаревичу в России грозит уголовное дело. Чем провинился музыкант?

      В российском городе помощник прокурора помог задержать наркодилера с автоматом

      Россиян предупредили о резком подорожании стройматериалов

      Евросоюз и Молдавия захотели беспрецедентно углубить партнерство в одной сфере

      Женщина подслушала разговор мужа со свекровью и узнала неприятную правду

      Россиянка оставила ребенка в магазине и ушла

      В Крыму предупредили Киев о последствиях «игр» с F-16

      В Тихоокеанском флоте объяснили дым в российском городе

      Японская фигуристка рассказала о расстройстве из-за россиянок

      Стал известен самый популярный размер взятки в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше