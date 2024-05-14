Россиянка оставила ребенка в магазине и ушла

В Краснодаре женщина оставила ребенка в магазине и ушла, ее ищут

В Краснодаре женщина пришла в магазин, где решила оставить ребенка и уйти. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

«13 мая неустановленная женщина вошла с ребенком в магазин на улице Суворова, после чего покинула торговый зал, оставив маленькую девочку», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отчитались о начатой доследственной проверки и подчеркнули, что устанавливают личность матери девочки. Ребенку, оставленному в магазине, на вид около трех лет, добавили в министерстве.

Ранее в Омске голого трехлетнего ребенка нашли в магазине ночью. Мальчика доставили в дом ребенка, а сотрудники полиции выехали на предполагаемое место жительства его родителей.