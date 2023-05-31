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09:50, 31 мая 2023Россия

Голого трехлетнего ребенка нашли ночью в российском магазине

В Омске сотрудники нашли голого трехлетнего ребенка в магазине

Фото: Telegram-канал «Омская полиция»

В Омске голого трехлетнего ребенка нашли в магазине ночью. Об этом сообщает управление МВД по Омской области в Telegram-канале.

По информации правоохранителей, ребенок не смог рассказать о себе, в связи с чем работники торговой точки вызвали правоохранителей. Мальчика доставили в дом ребенка, а сотрудники полиции выехали на предполагаемое место жительства его родителей.

Известно, что мальчик воспитывается в многодетной семье, его родители ранее не состояли на учетах. Правоохранители в отношении матери россиянина составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщину также поставили на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Подмосковье двухлетнюю девочку оставили с вещами у магазина в Подмосковье. Ребенка нашла местная жительница в Жуковском.

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    Анастасия Шейкина
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