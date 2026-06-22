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Силовые структуры
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17:42, 22 июня 2026Силовые структуры

Общавшийся со спецслужбами иностранец получил в России 18 лет колонии

В ЛНР осудили гражданина Украины за шпионаж
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили гражданина Украины за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в период с августа по октябрь 2023 года 38-летний гражданин Украины Владимир Лукашенко добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских войск на территории Рубежного. После этого он передавал полученные данные украинским спецслужбам через один из мессенджеров.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что иностранец получил срок за наблюдение за российскими военными.

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