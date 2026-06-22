Общавшийся со спецслужбами иностранец получил в России 18 лет колонии

В ЛНР осудили гражданина Украины за шпионаж

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили гражданина Украины за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в период с августа по октябрь 2023 года 38-летний гражданин Украины Владимир Лукашенко добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских войск на территории Рубежного. После этого он передавал полученные данные украинским спецслужбам через один из мессенджеров.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что иностранец получил срок за наблюдение за российскими военными.