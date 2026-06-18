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Силовые структуры
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11:42, 18 июня 2026Силовые структуры

Иностранец получил срок за наблюдение за российскими военными

В Херсонской области осудили мужчину за шпионаж
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Херсонской области осудили мужчину за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Как установил суд, 34-летний местный житель в октябре 2023 года, являясь гражданином Украины, на территории Херсонской области собирал информацию о передвижении и местах дислокации российской военной техники, а также личного состава. Полученные данные он передавал другому лицу, которое затем сообщало данные представителю украинской разведки.

Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 14 годам колонии за работу на иностранное государство.

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