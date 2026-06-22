Москвичей предупредили о грозах

Синоптик Ильин: 22 июня в Москве ожидаются грозы и сильный ветер

В понедельник, 22 июня, в Москве ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова передает RT.

«Сегодняшний день ознаменуется грозовыми дождями уже в послеобеденное время. Во второй половине дня более широкой полосой пройдут дожди по Москве и Московской области», — предсказал метеоролог. Порывы ветра могут достигать 11-16 метров в секунду.

При этом с понедельника по среду температура воздуха в столице будет выше климатической нормы — плюс 24-25 градусов Цельсия. С четверга, 25 июня, ожидается похолодание. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 17-22 градуса, а ночью — плюс 8-13 градусов, заключил Ильин.

Ранее синоптики рассказали россиянам об аномалиях летом 2026 года. В ряде регионов сохраняются нетипично высокие температуры и продолжительные осадки, в то время как средние температурные показатели остаются выше нормы.