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16:04, 22 июня 2026Экономика

Россиянам рассказали об аномалиях летом 2026 года

Синоптик Цыганков: В нескольких российских регионах наблюдается аномальное лето
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Летом 2026 года в нескольких российских регионах наблюдается аномальная погода. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с «Известиями».

По словам синоптика, в ряде регионов сохраняются аномально высокие температуры и продолжительные осадки, в то время как средние температурные показатели остаются выше нормы. Колебания температуры связаны с особенностями циркуляции воздушных масс.

Цыганков отметил, что жара начала формироваться в мае за счет поступления с юга, в частности из Пакистана и Ирана. В июне характер потоков изменился: воздух начал поступать с юго-запада, из Африки через Грецию и дальше, на фоне чего жара немного отступила. Затем на погоду начал влиять холодный арктический циклон.

«Сейчас у нас поток северный. И мы вот имеем Арктику, холод Арктики», — рассказал Цыганков. Он добавил, что область высокого давления над Сибирью блокирует перемещение воздушных масс и не дает холоду продвинуться дальше, в результате чего в регионе сохраняется аномальная жара. Такая же ситуация наблюдается в Якутии и на Урале.

Аномальная погода также наблюдается в Кавказском регионе, где фиксируют большое количество осадков. По словам Цыганкова, в среднем по России июнь выходит на 1-1,5 градуса теплее нормы.

Ранее стало известно, что в Москве практически не будет жарких дней до конца июня.

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