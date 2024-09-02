Аналитик Гечмен допустил изменение ситуации по переговорам по Украине

Переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик, но в скором времени ситуация может измениться, считает турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен. В разговоре с РИА Новости он отметил, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области переговоры по Украине станут более сложными, чем раньше.

Как утверждает эксперт, Россия будет жестко реагировать на шаги, направленные против ее территориальной целостности и суверенитета.

Другим камнем преткновения в переговорах по конфликту является тот факт, что, несмотря на недавние требования Киева о переговорах с Москвой, «никаких реальных шагов предпринято не было», отметил Гечмен.

«Я думаю, что Зеленский хочет потянуть время до выборов в США. С другой стороны, хотя сегодня переговоры, похоже, зашли в тупик, потери украинской армии на поле боя и возможность победы Трампа (кандидата в президенты США Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру») на президентских выборах в США могут поставить на повестку дня другой сценарий», — высказался он.

При этом аналитик допустил, что в случае победы Трампа поддержка Украины со стороны Вашингтона уменьшится, а Россия снова будет признана собеседником. Гечмен также предрек конец политики единства коллективного Запада. «Я думаю, что Европейский союз, который не хочет, чтобы Украина была признана европейской, а не глобальной проблемой, также со временем приблизится к решению», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по ситуации в Курской области, что с атакующим мирное население Киевом не о чем говорить. Кроме того, по мнению Путина, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.