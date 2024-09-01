Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

Песков заявил о начавшемся ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область

Ответ России на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область уже происходит и будет продолжен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Во время разговора с Песковым Зарубин обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин пообещал украинским властям достойный ответ на атаки. На этом фоне журналист поинтересовался у собеседника, когда станет понятно, как именно руководство страны намерено отреагировать на нападение.

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Пресс-секретарь главы государства добавил, что российские военные принимают решительные меры в ответ на действия противника в приграничных регионах и на поле боя. По словам Пескова, у него нет сомнений, что усилия по отражению атаки украинских войск будут продолжены.

Кадр: Russian Defence Ministry / Reuters

В Кремле пообещали сделать все для защиты интересов страны

Кроме того, Песков указал, что власти сделают все для защиты интересов России. Он подчеркнул, что потенциал российской экономики оказался выше ожидаемого и поведение западных политиков может привести к рискованным последствиям.

Ранее Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных в любое время суток — и днем и ночью. Также глава государства держит под личным контролем социальные вопросы в регионах с острой военной ситуацией.

Бои в Курской области продолжаются больше трех недель. За это время пострадали свыше 200 жителей региона, в нем действует режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции.

ВСУ потеряли в Курской области более восьми тысяч бойцов

В воскресенье, 1 сентября, Минобороны РФ предоставило «Ленте.ру» видео авиационного удара по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в Курской области. Удары наносились авиационными ракетами на вертолетах Ка-52М по разведанным целям противника.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области превысили 8,5 тысячи военнослужащих. По данным оборонного ведомства, кроме многотысячных потерь в живой силе, противник лишился 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 4 РСЗО HIMARS и 2 MLRS.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Об ощутимых потерях ВСУ в Курской области рассказал и командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Также он заявил, что большую часть атакующих приграничье Курской области составляли идейные добровольцы ВСУ, отметив, что наемников среди них было «очень мало». По словам Алаудинова, у украинских военных было в основном натовское вооружение и западная бронетехника.