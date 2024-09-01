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15:38, 1 сентября 2024Россия

Появилось видео авиационного удара по подразделениям ВСУ в Курской области

Минобороны России: появилось видео авиационного удара по подразделениям ВСУ

Появилось видео авиационного удара по живой силе и бронированной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры предоставили «Ленте.ру» в Минобороны России.

Известно, что удары наносились авиационными ракетами на вертолетах Ка-52М по разведанным целям противника.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области превысили 8,5 тысячи военнослужащих. По данным оборонного ведомства, кроме многотысячных потерь в живой силе, противник лишился 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 4 РСЗО HIMARS и 2 MLRS.

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      Марк Успенский
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