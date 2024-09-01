В Минобороны заявили о многотысячных потерях ВСУ в Курской области

МО: за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли больше 8500 бойцов

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боевых действий в Курской области превысили 8,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ) в воскресенье, 1 сентября.

По данным оборонного ведомства, кроме многотысячных потерь в живой силе, противник лишился 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 4 РСЗО HIMARS и 2 MLRS. Также среди потерь 5 установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 6 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники.

В Минобороны отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее были раскрыты подробности атаки на курское приграничье. Подробностями поделился боец Вооруженных сил России с позывным Бах.