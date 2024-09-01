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10:17, 1 сентября 2024Россия

Раскрыты подробности атаки на курское приграничье

Боец РФ: в атаке на приграничье Курской области почти не было наемников

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Большую часть атакующих приграничье Курской области составляли идейные добровольцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил боец ВС РФ с позывным Бах, его слова приводит ТАСС.

«Это была их элита — 82-я десантно-штурмовая бригада. В плен мы взяли их офицера и солдата», — сказал он, отметив, что наемников среди них было «очень мало».

По словам военнослужащего, у украинских военных было в основном натовское вооружение и западная бронетехника. «Они нас боялись. По нам работала серьезная артиллерия уже изначально, с первых дней. Это Pladin французские», — добавил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов отчитался об уничтожении техники ВСУ в Курской области.

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