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03:36, 1 сентября 2024Россия

Алаудинов отчитался об уничтожении спецназом «Ахмат» техники ВСУ в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» уничтожил в Курской области две ББМ, миномет и дрон ВСУ
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов отчитался об уничтожении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

По словам офицера, за сутки были подбиты две боевые бронированные машины (ББМ). «Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке», — добавил он.

Алаудинов отметил, что бойцы «Ахмата» засекли эту точку при помощи FPV-дронов и нанесли удар, после чего там длительное время взрывался боекомплект. Кроме того, был уничтожен тяжелый дрон ВСУ «Баба-Яга».

Генерал-майор заявил, что на подконтрольном спецназу участке на курском направлении украинские войска несут очень большие потери, противник, по его словам, «действительно находится в очень тяжелом состоянии».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ спецназом «Ахмат» в Курской области. Он пообещал, что «закрепиться на нашей земле» украинцам никогда не удастся.

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      Марина Совина
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