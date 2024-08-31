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17:52, 31 августа 2024Россия

Кадыров показал уничтожение западной техники под Курском

Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ спецназом «Ахмат» под Курском

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) спецназом «Ахмат» в Курской области. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Telegram.

По его словам, отряд «Каштана» из спецназа «Ахмат» продолжает оказывать решительное сопротивление проникшим в Курскую область украинским войскам.

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Глава региона пообещал, что «закрепиться на нашей земле» украинцам никогда не удастся. «Горит натовская консервная банка отменно», — добавил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Российская армия нанесла поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Курском. Генерал также рассказал, что его подразделения за день уничтожили несколько бронированных боевых машин.

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      Глеб Бажуткин
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