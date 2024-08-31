Кадыров показал уничтожение западной техники под Курском

Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ спецназом «Ахмат» под Курском

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) спецназом «Ахмат» в Курской области. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Telegram.

По его словам, отряд «Каштана» из спецназа «Ахмат» продолжает оказывать решительное сопротивление проникшим в Курскую область украинским войскам.

Глава региона пообещал, что «закрепиться на нашей земле» украинцам никогда не удастся. «Горит натовская консервная банка отменно», — добавил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Российская армия нанесла поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Курском. Генерал также рассказал, что его подразделения за день уничтожили несколько бронированных боевых машин.