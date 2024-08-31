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01:46, 31 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал о поражении батальона ВСУ на курском направлении

Генерал-майор Алаудинов: на курском направлении поражен батальон ВСУ
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Российские военные нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить тот участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», — заявил он.

Алаудинов добавил, что его подразделения за день уничтожили несколько бронированных боевых машин. Он также отметил, что «зря губят украинцев», которые «воюют-то до последнего», однако они несут большие потери, а ситуация на линии боевого соприкосновения не меняется.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 31 человека.

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      Марина Совина
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