Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области

Алаудинов: ВСУ понесли ощутимые потери на участке «Ахмата» в Курской области

Отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боестолкновений, произошедших накануне, понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом заявил его командир генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает в воскресенье, 1 сентября, ТАСС.

«Вчера противник пытался продавиться на нашем участке фронта, понес очень ощутимые потери», — сказал он.

Алаудинов добавил, что в течение дня воскресенья на участке «Ахмата» обстановка сравнительно спокойная, предположив, что противник «пересматривает свою стратегию».

Ранее он заявил, что большую часть атакующих приграничье Курской области составляли идейные добровольцы ВСУ, отметив, что наемников среди них было «очень мало». По словам Алаудинова, у украинских военных было в основном натовское вооружение и западная бронетехника.