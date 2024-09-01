Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 1 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области

Алаудинов: ВСУ понесли ощутимые потери на участке «Ахмата» в Курской области

Фото: Libkos / AP

Отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боестолкновений, произошедших накануне, понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат» в Курской области. Об этом заявил его командир генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает в воскресенье, 1 сентября, ТАСС.

«Вчера противник пытался продавиться на нашем участке фронта, понес очень ощутимые потери», — сказал он.

Алаудинов добавил, что в течение дня воскресенья на участке «Ахмата» обстановка сравнительно спокойная, предположив, что противник «пересматривает свою стратегию».

Ранее он заявил, что большую часть атакующих приграничье Курской области составляли идейные добровольцы ВСУ, отметив, что наемников среди них было «очень мало». По словам Алаудинова, у украинских военных было в основном натовское вооружение и западная бронетехника.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракет на цели не пожалели». Россия уничтожила «Искандерами» 600-метровую колонну ВСУ, которая ехала в сторону Суджи

      Экс-замглавы Минобороны Иванов попросился под домашний арест и дал одно обещание

      Стало известно о заражении украинских военных супербактериями

      Стало известно о попытках ВСУ перебросить угледарскую группировку в Селидово

      Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области

      В ДНР уничтожили здание СБУ с личным составом ВСУ

      Валя Карнавал отреагировала на слухи о приеме «Оземпика»

      Песков опроверг участие Путина в соревновании с Байденом

      В Кремле рассказали о попытках Байдена отговорить Путина от переизбрания

      Россиянка отдала случайному прохожему люксовую одежду на миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше