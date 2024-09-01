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11:40, 1 сентября 2024Россия

В Кремле пообещали сделать все для защиты интересов России

Песков: потенциал России оказался даже больше ожидаемого

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Потенциал России, в том числе и экономический, оказался выше ожидаемого. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков ответил на вопрос Зарубина о возможном ответе России на действия Запада, в том числе и на реакцию на действия Вооруженных сил Украины в Курской области. Он подчеркнул, что потенциал российской экономики оказался выше ожидаемого.

«Если придется, то будет сделано все для защиты наших интересов», — пообещал пресс-секретарь президента. Он отметил, что поведение западных политиков может привести к рискованным последствиям.

Ранее Песков рассказал о получении президентом России Владимиром Путиным докладов по линии военных днем и ночью.

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      Алевтина Запольская
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