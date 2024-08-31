Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 31 августа 2024Россия

Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных днем и ночью

Песков: президент Путин получает доклады по линии военных несколько раз в день
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков рассказал, что доклады военных президент страны получает несколько раз в день или по мере необходимости, в том числе в ночное время суток.

Также Владимир Путин держит под личным контролем социальные вопросы в регионах с острой военной ситуацией.

Ранее сообщалось, что президент заслушал доклады командиров подразделений по ситуации в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали об обстоятельствах уничтожения F-16

      Симоньян пообещала оплатить переезд для жителей приграничья

      Нежелание США отправлять в Киев персонал для обслуживания F-16 объяснили

      ВС России сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

      В Москве экстренно госпитализировали отца Филиппа Киркорова

      На Западе предрекли Украине проблемы из-за атаки на Курскую область

      Вратарь ПСЖ Сафонов заболел

      Фамилия финансового директора РФС оказалась в списке пассажиров пропавшего Ми-8

      Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных днем и ночью

      Появились кадры взлета пропавшего на Камчатке вертолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше