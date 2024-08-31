Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных днем и ночью

Песков: президент Путин получает доклады по линии военных несколько раз в день

Президент России Владимир Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков рассказал, что доклады военных президент страны получает несколько раз в день или по мере необходимости, в том числе в ночное время суток.

Также Владимир Путин держит под личным контролем социальные вопросы в регионах с острой военной ситуацией.

Ранее сообщалось, что президент заслушал доклады командиров подразделений по ситуации в приграничье.