Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных днем и ночью

Президент России Владимир Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков рассказал, что доклады военных президент страны получает несколько раз в день или по мере необходимости, в том числе в ночное время суток.
Также Владимир Путин держит под личным контролем социальные вопросы в регионах с острой военной ситуацией.
Ранее сообщалось, что президент заслушал доклады командиров подразделений по ситуации в приграничье.